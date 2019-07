110 Traktoren rollten beim Dorffest in Altenschönbach

Das Dorffest Ende Juli im Prichsenstädter Stadtteil Altenschönbach ist alljährlich ein Höhepunkt im Ort. Nach dem sportlichen Teil mit dem Schlossberglauf am Samstag waren einen Tag später die Traktoren an der Reihe.

Zum Oldtmer-Treffen mit Ausfahrt und kurzer Vorstellung am Dorfplatz rollten immerhin 110 Schlepper an. Über die große Beteiligung beim neunten Treffen freute sich nicht nur Organisator Karl-Heinz Fleischmann, auch viele der Besucher staunten über die alten Dieselrosse. Sie wurden der Reihe nach kurz vorgestellt.

Ein Prunkstück dabei war der älteste Traktor, ein Deutz-Bulldog, Baujahr 1928, mit 27 PS. Dieses brachte Andreas Link aus Kleinlangheim mit, genauso wie die lange Geschichte des Gefährts, das noch per Kurbel angedreht wird. Es lief einst bis 1930 in Kleinlangheim, wurde dann verkauft. Später stand es lange Zeit in einem Museum am Bodensee, wo es Link erblickte und von dort kaufte.

Beim Treffen in Altenschönbach erhielt er viel Beifall und, wie die anderen Teilnehmer auch, ein Präsent vom Veranstalter.