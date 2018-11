1064 Unterschriften unterstützen Bürgerzentrum

Die Stadt Kitzingen hat den Gestattungsvertrag mit dem Bürgerzentrum Kitzingen (BZ) zum Betrieb eines Bürgerzentrums mit Bürgerstube zum 31. Juli 2018 gekündigt. Hintergrund ist der beabsichtigte Verkauf des Gebäudes Schrannenstraße 35 an einen Investor zur Errichtung eines Hotels. Der Kündigung hat sich das BZ mit derzeit dort ansässigen 16 Vereinen und Gruppen widersetzt. Mitglieder des BZ sammelten in der Bevölkerung Unterschriften von Bürgern, die sich den Fortbestand des BZ und der Bürgerstube wünschen.

Nun überreichten die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Reinhard Knieß und Maja Fischels einen Umschlag mit 1064 Unterschriften an Kulturreferentin und Stadträtin Brigitte Endres-Paul. Der Vorstand hat Renate Fabian mit der Vertretung seiner Anliegen gegenüber der Stadt beauftragt, da sie zu ihrer Zeit als Stadträtin am Aufbau des BZ maßgeblich beteiligt war.

Fabian unterstrich, dass es um die vielen kleinen Gruppen im BZ gehe, die nicht mehr wie früher in den Nebenzimmern von Gaststätten unterkommen könnten. Es gehe weiter um viele ältere Menschen aus Senioren- und Altenheimen, die sich in der Bürgerstube regelmäßig zu Kaffee, Schach oder Kartenspiel treffen. Sie vertraue Endres-Paul, das Anliegen des BZ vor dem Stadtrat zu vertreten.

Die Stadträtin wies darauf hin, dass eine bereits behandelte Sache nach der Geschäftsordnung des Stadtrates erst wieder auf die Tagesordnung kommen könne, wenn neue Erkenntnisse vorliegen. Zeitdruck zur Räumung des Hauses bestehe derzeit nicht, erst wenn ein Investor gefunden sei.

Fabian ergänzte, dass viele Gruppen Soziokultur erst ermöglichten. Sie verwies im Übrigen auf einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates von 1992, in dem das Bürgerzentrum seitens der Stadt als Kulturträger beauftragt wurde. Damit sei die Stadt seit fast 27 Jahren Partner des BZ. Diese könne nicht einfach feststellen, das BZ solle sich selbst eine neue Bleibe suchen.

Anstelle eines Drei-Sterne-Hotels, für das es keinen Bedarf gebe, könne auch ein Jugendhotel gebaut werden, mit dem Bürgerzentrum und einem Fahrradfachgeschäft gleich nebenan. Fabian regte dazu ein Bürgerforum mit Bürgern, Stadträten und einem Moderator an.

Knieß und Fischels überreichten namens der 16 Vereine und Gruppen, der 761 Mitglieder und der 35 ehrenamtlichen Helfer in der Bürgerstube 1064 Unterschriften an die Kulturreferentin mit der Bitte um Weiterleitung an die Stadt und weitere Behandlung im Stadtrat.