1000 Euro pro Jahr für neuen Krankenwagen

Zusätzliche 1000 Euro soll der Kreisverband Kitzingen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) jährlich vom Landkreis bekommen. Der Betriebskostenzuschuss würde dann nicht mehr bei 17 200 Euro, sondern bei insgesamt 18 200 liegen. Das hat der Kreisausschuss am Dienstag ohne Gegenstimme beschlossen. Die endgültige Entscheidung muss allerdings der Kreistag treffen.

Hintergrund ist, dass in diesem Jahr einer der Krankentransportwagen (KTW) nach 29 Jahren in Rente geschickt und ersetzt werden soll. Das aktuelle Fahrzeug gehört dem Landkreis. Zusammen mit zwei weiteren KTW hat der Kreis diesen vor drei Jahrzehnten angeschafft. Die beiden landkreiseigenen Wagen hat das Rote Kreuz in den vergangenen beiden Jahren schon aus Altergründen aussortiert.

Kostengünstige Variante für den Landkreis

Das BRK hat als Ersatz für die beiden ausrangierten Fahrzeuge eigene KTW beschafft. Pro Fahrzeug hat der Landkreis aber einen jährlichen Zuschuss von jeweils 1000 Euro gezahlt. So ist es auch für den nächsten Ersatzwagen geplant. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Leistung seitens des Landkreises. Die Fahrzeuge dienten dem "Schutz der Bevölkerung", begründete der stellvertretende Landrat Robert Finster (SPD) die Zuschüsse.

Darüber hinaus ist die Bezuschussung die günstigere Variante für den Kreis. Rund 90 000 Euro würde es den Landkreis wohl kosten, selbst einen neuen Krankenwagen zu beschaffen.