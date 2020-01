Kitzingen vor 1 Stunde

100 000 Kilometer Südamerika – Auf Zickzackkurs mit Motorrad

Am Montag, 6. Januar, um 17 Uhr zeigt der Fotograf Martin Leonhardt laut einer Pressemitteilung in der Alten Synagoge Kitzingen seine Live-Multivision „Südamerika“. Eine große Reise ohne zeitlichen Horizont und ohne festes Ziel, das war die Motivation für Martin Leonhardt, im Oktober 2013 seine fränkische Heimat zu verlassen. Er kündigte seinen Job, verkaufte all sein Hab und Gut und verabschiedete sich von Familie und Freunden. Er lässt nichts zurück und startet mit seinem Motorrad alias Katze einen neuen Lebensabschnitt. Angetrieben von Spontanität führt ihn seine Reise durch spektakuläre Landschaften. Er durchquert die traumhaften Wüsten der Atacama, das schwindelerregende Altiplano Boliviens, das weite Patagonien, den feuchten Pantanal und das hitzige Amazonasbecken. Die endlose Gran Sabana in Venezuela und der trockene Nordosten Brasiliens bringen Martin an seine Grenzen. Vom Atlantik zum Pazifik, von 0 auf 6000 Meter, von eiskalt bis tropisch heiß. Im verrückten Zickzackkurs verstreichen die Jahre. Mit dem Segelschiff führt die Reise weiter nach Kuba und schlussendlich nach Mittelamerika. Und das alles nur, um nach 100 000 Kilometern und 3,5 Jahren festzustellen, dass die große Reise eigentlich erst begonnen hat. Karten gibt es an der Tageskasse ab 16 Uhr. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren ist der Eintritt frei.