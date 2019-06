10 Jahre Steigerwald-Panoramaweg

Der Steigerwald-Panoramaweg, der von Bad Windsheim nach Bamberg führt, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Steigerwald Tourismus und Naturpark Steigerwald laden aus diesem Anlass das Jahr hindurch zu geführten Wanderungen auf den Etappen des Steigerwald-Panoramaweges ein. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die nächste Tour findet am Sonntag, 30. Juni, statt und verbindet mit Iphofen und Castell zwei Weinorte am Westrand des Naturparks Steigerwald. Start zu der rund zwölf Kilometer langen Tour ist um 10 Uhr am Kirchplatz in Iphofen vor der Tourist-Information.

Der Weg über den Schwanberg bietet laut Mitteilung Wein- und Waldlandschaften, weite Ausblicke, vielfältige Flora, keltische Spuren und Stätten des christlichen Glaubens. Nach einer Einkehr in Castell ist ein kostenfreier Rücktransfer mit dem Bus nach Iphofen vorgesehen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: (09161) 921523 oder info@steigerwald-naturpark.de. Informationen und weitere Termine sind auch unter www.steigerwald-naturpark.de und www.steigerwald-panoramaweg.de zu finden.