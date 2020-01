Dettelbach vor 1 Stunde

1. FCN Fanclub Dettelbach veranstaltet 22. Hallenturnier

Bereits zum 22. Mal wurde das Hallenturnier des 1. FCN-Fanclub Weinfranken Dettelbach um den Gerald-Göb-Gedächtniscup durchgeführt. Insgesamt nahmen 16 Fanclubmannschaften an dem Turnier teil, heißt es in einer Pressemitteilung des Fanclubs. Vor vollbesetzten Rängen konnte sich der FC Bayern München Fanclub Dettelbach gegen die Mannschaft von Infetto Bamberg durchsetzen. Die Veranstalter zeigten sich voll und ganz zufrieden mit dem Verlauf des Turniers und dem großen Zuspruch. Zahlreiche Fanclubs haben ihr Kommen für nächstes Jahr bereits zugesagt, unter anderem die Gladbachfans aus Flieden in Nordhessen oder auch der Schalke-Fanclub aus Harburg.