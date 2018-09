1.FC Fahr trägt Trauerflor

Klaus Grond, Studiendirektor i. R. aus Fahr, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Der im niederschlesischen Glatz geborene Vereinsfunktionär fand nach der Aussiedlung im Jahr 1948 in Fahr seine zweite Heimat. Nach dem Besuch des Gymnasiums im Frankenlandschulheim Gaibach folgte das Studium der Romanistik und Anglistik an der Uni Würzburg und nach Ablegung des Staatsexamens unterrichtete Grond bis zu seiner Pensionierung am Celtis-Gymnasium in Schweinfurt. In Fahr erwarb sich der Verstorbene beim Fußballclub große Verdienste. Über Jahre fungierte er als Abteilungsleiter der ersten und zweiten Fußballmannschaft. Unvergessen bleibt sein langjähriges Engagement als Vorsitzender des 1. FC Fahr. Unter anderem wurden während seiner Amtszeit zwei Sportplätze fertiggestellt. Aufgrund besonderer Verdienste wurde Grond zum Ehrenvorsitzenden des 1.FC ernannt. 18 Jahre stand Grond auch an der Spitze der örtlichen Weinfestgemeinschaft. Um ihn trauern seine Ehefrau Elisabeth und Angehörige. Das Requiem für den Verstorbenen ist am Freitag, 7. September, um 18.30 Uhr in der Fahrer Pfarrkirche. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Text/Foto: Walter Braun