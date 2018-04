1,4 Millionen für den Kindergarten-Anbau

Die Erweiterung des Kindergartens St. Felizitas in Münsterschwarzach ist der dickste Brocken im Investitionshaushalt des Marktes Schwarzach in diesem Jahr. Knapp 1,4 Millionen Euro wird der Neubau in der Sonnenstraße kosten.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat am Dienstagabend den Haushalt 2018 mit einem Gesamtvolumen von 14,2 Millionen Euro. Er unterteilt sich in den Verwaltungshaushalt mit 8,9 Millionen Euro und den Vermögenshaushalt mit den geplanten Investitionen in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Vom Verwaltungshaushalt können dem Vermögenshaushalt 1,5 Millionen Euro zugeführt werden.

Weitere größere Investitionsposten sind die Sanierung der Fußgängerbrücke in Münsterschwarzach (157 000 Euro), der Neubau eines Gehweges „Am See“ in Stadtschwarzach (195 000 Euro), die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Düllstadt sowie Kanalsanierungen (jeweils 200 000 Euro).

Der Haushalt 2018 ist das „Erstlingswerk“ von Neu-Kämmerer Martin Pfriem, der die Nachfolge des langjährigen Kämmerers Roland Kraus in der Gemeindeverwaltung antrat. Kraus war zu Beginn des Jahres in den Ruhestand getreten.

Viele Baustellen

Aufgrund der guten Finanzsituation des Marktes sind trotz der hohen Investitionen in diesem Jahr keine Neuaufnahmen von Krediten vorgesehen. 2018 sind Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau in Höhe von 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen Maßnahmen aus 2017, die noch nicht realisiert werden konnten.

„Wir haben ein Jahr mit vielen Baustellen vor uns“, sagte Bürgermeister Volker Schmitt. Erfreulich ist, so das Gemeindeoberhaupt die steigende Tendenz bei den Übernachtungen mit über 60 000 Personen im vergangenen Jahr. Die Steuerkraft der Kommune hat in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs. Sie liegt aktuell bei 720 Euro. Vor acht Jahren waren es 500 Euro.

Weniger Einwohner

Als „weniger erfreulich“ bezeichnete Schmitt die Einwohnerentwicklung 2017 mit 26 Einwohnern weniger als im Vorjahr. „Das wird sich bald wieder ändern“, wies der Bürgermeister auf die Ausweisung der neuen Baugebiete hin. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren den Schuldenstand kontinuierlich abgebaut und aktuell 1,1 Millionen Euro Schulden. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 321 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei 603 Euro.

Die Rücklagen der Gemeinde zum Jahresende 2017 betragen 3,1 Millionen Euro. 2019 wird sich der Schuldenstand laut Schmitt verschlechtern, weil dann die Volksschule saniert wird und damit eine Kreditaufnahme von mindestens einer Million Euro notwendig wird.

Bei der Beratung und der Beschlussfassung des Haushalts waren sich die Ratsmitglieder quer durch alle Fraktionsreihen einig. Schmitt und einige Ratskollegen erteilten Kämmerer Pfriem ein dickes Lob für die ausführlichen Vorberichte, die die Ratsmitglieder im Vorfeld durchschauen konnten.

Der Beschluss fiel einstimmig aus. Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft. Grünes Licht gab das Gremium für die Jahresrechnung 2017. Der Haushalt des vergangenen Jahres schloss mit einem Gesamtvolumen von 11,7 Millionen Euro.

Weitere Themen im Gemeinderat

Für die Erweiterung des Kindergartens St. Felizitas in Münsterschwarzach wurden die ersten Aufträge vergeben. Die Rohbauarbeiten erledigt die Firma Bräutigam aus Geiselwind für 274 000 Euro. Im Juli soll es losgehen, Der Auftrag für die Zimmererarbeiten ging an die Firma Rössner aus Dettelbach für 185 000 Euro. Die Spenglerarbeiten tätigt die Firma Rabenstein aus Burghaslach für 51 200 Euro.

Eine Anfrage auf Beteiligung am Defizit des Freibades in Abtswind lehnte das Ratsgremium einhellig ab.

Die Kolpingfamilie Schwarzach möchte Altkleidercontainer aufstellen. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag nach konträren Diskussionen gegen vier Stimmen zu. In jedem Ortsteil soll ein Container künftig stehen. Abgelehnt wurde der gleichlautende Antrag der Aplawia Kitzingen.