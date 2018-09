Hof an der Saale vor 13 Stunden

Kontrolle bei Hof

Zoll stoppt Lkw in Oberfranken - und macht spektakulären Drogenfund

Ein spektakulärer Coup ist dem Hauptzollamt Erfurt in Oberfranken gelungen. Die Beamten kontrollierten an der A9 einen Lkw, der von Spanien nach Berlin unterwegs war, und fanden beim Röntgen des verdächtigen Lasters eine riesige Menge an Drogen.