Naila vor 1 Stunde

Vandalismus

Zerstörungstour durch Naila: 20-Jähriger beschädigt zehn Autos nach Streit mit seiner Freundin

Weil er nach einem Streit mit seiner Freundin offenbar ziemlich sauer war, hat ein 20-Jähriger in Naila (Landkreis Hof) seinen Ärger an geparkten Autos ausgelassen. An insgesamt zehn Fahrzeugen hinterließ der junge Mann Schäden.