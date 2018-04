Weil sie nicht kochen wollte: Mann aus Hof schlägt Freundin ins Gesicht

Seinen Unmut über ausbleibendes Essen gab gestern Abend ein 20-jähriger Hofer gegenüber seiner Lebensgefährtin kund. Die Erwartungen des Mannes waren wohl etwas zu hoch gesteckt, als er vor ca. zwei Monaten mit seiner neuen Freundin zusammen kam. Er ging davon aus, dass ihm die Angebetete auch Essen zubereiten würde. Nachdem dies gestern Abend jedoch aus bleib, drehte der junge Mann durch.Nicht nur, dass er damit drohte, die Wohnung kurz und klein zu schlagen wenn nicht bald Essen am Tisch steht, ging er seine Freundin sogar körperlich an. Er packte sie am Hals und schlug ihr ins Gesicht. Die Freundin machte genau das richtige: Sie verständigte die Polizei. Der Aggressor gab Fersengeld. Nur wenig später konnte er jedoch durch Polizeibeamte in der Jahnstraße angetroffen werden. Die Beamten führten mit ihm ein klärendes Gespräch und eröffneten ihn, dass er nun wegen Körperverletzung und Nötigung angezeigt wird. Ein Kontaktverbot wurde ausgesprochen.