Scheunenbrand in Oberfranken: Am Freitagabend (26. Juli 2019) ist es zu einem größeren Brand bei Weikenreuth (Kreis Hof) gekommen. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zu folge, steht eine Scheune voll in Brand. Es sind keine Tiere oder Menschen in Gefahr

Scheunenbrand bei Hof: Polizei alarmiert

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind aktuell vor Ort. Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.

In Oberfranken hat am Abend ebenfalls ein komplettes Feld gebrannt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.