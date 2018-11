Weihnachtsspende des Patenbootes

Die Besatzung des Hofer Patenbootes "Alster" hat am 25.11. im Rahmen eines Empfanges im Hofer Rathaus ihre jährliche Weihnachtsspende übergeben. Je 500 EUR gingen dabei an FiZ (Familie im Zentrum) und die Hofer Marinejugend. Die Spende für die Marinejugend ergab sich dabei aus dem Verkauf von Glühwein und Bratwürsten am Samstag auf dem Hofer Wochenmarkt. FiZ-Geschäftsführerin Ramona Lüdtke informierte bei diesem Anlass über ihre Arbeit mit Bürgern in sozialen Schwierigkeiten. Aus dem Stadtrat war eine Vielzahl von Mitgliedern gekommen, um die Soldaten des Patenbootes gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Fichtner willkommen zu heißen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof