Weihnachtsmarkt in Hof: Programm, Highlights und Öffnungszeiten im Überblick

Winterliche Stimmung in Hof: Der Weihnachtsmarkt öffnet ab dem 25. November seine Türen für Besucher. Die Altstadt wir von der Marienkirche bis zum Kugelbrunnen durch die Fußgängerzone mit Lichtern geschmückt. Wir haben alle Infos zum Programm, den Angeboten und den Öffnungszeiten.

Hofer Weihnachtsmarkt: Programm für Kinder und Erwachsene

Auf der Bühne des Weihnachtsmarkts gibt es jeden Nachmittag ein Programm für Kinder. Abends wird Musik gespielt. Zusätzlich sind für die kleinen Marktbesucher ein Karussell, eine Eisenbahn und "sprechende Märchenhütten" aufgebaut. In der Skihütte am Oberen Tor gibt es eine Auswahl unterschiedlichster Speisen und Getränke. Außerdem findet dort jeden Abend eine Hütten-Party statt. An den Wochenenden lassen sich abends das Christkind und der Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt blicken. Täglich um 18 Uhr findet zudem ein Rahmenprogramm statt.