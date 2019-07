Scheunenbrand in Weickenreuth

Stroh fängt aus ungeklärten Gründen Feuer

Sachschaden von 10.000 Euro

Am Freitagabend (26. Juli) ist ein mit Stroh beladenen Ladewagen aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten, gerade als ein Landwirt mit ihm in seine Scheune fuhr. Der Landwirt wollte die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen, was allerdings nicht gelang. Dies teilt die Polizei mit.

Scheunenbrand in Weickenreuth: Hoher Sachschaden von 10.000 Euro

Nach den Löschversuch koppelte der Landwirt den Anhänger vom Traktor ab. Das brennende Stroh setzte aber die gesamte Scheune in Brand.

Die angerückte Feuerwehr konnte zwar eine Ausbreitung der Flammen verhindern, jedoch brannte die komplette Scheune und der Ladewagen ab. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

