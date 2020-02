Wegen Coronavirus: Gesundheitsminister Spahn kommt nicht nach Franken

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seinen Besuch in Franken abgesagt. Eigentlich hatte der CDU-Politiker geplant, am Donnerstag (27. Februar 2020) im oberfränkischen Rehau (Kreis Hof) an der "3. Interkommunalen Pflegekonferenz" teilzunehmen.

Nun gab das Landratsamt Hof bekannt, dass Spahn den Termin nicht wahrnehmen könne. Die Veranstaltung findet dennoch statt. Im Vergleich zu Spahn nimmt beispielsweise Hans-Peter-Friedrich, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, an der Pflegekonferenz Teil.

Grund für das Fehlen des Ministers sind die aktuellen Entwicklungen rund um den Coronavirus. Wegen des sich ausbreitenden Virus hat Spahn alle geplanten Termine in Bayern abgesagt. Der Bundesgesundheitsminister sollte eigentlich am Aschermittwoch auf einer Veranstaltung der CDU sprechen. Auch dort war er nicht. Die CDU Essen gab bekannt: "Wegen der aktuellen Entwicklung von Corona-Ausbrüchen in Deutschland und Europa ist der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn MdB, kurzfristig in Berlin gebunden."

Der Coronavirus ist weiter auf dem Vormarsch. Einzelne Kindergärten und Schulen haben bereits geschlossen. Falls die Einrichtungen wegen des Coronavirus schließen, sollten Arbeitnehmer das alles wissen.

