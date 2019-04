Warn-App-Nutzer ?NINA? & Co. aufgepasst:

Am Donnerstag (11.04.) findet bayernweit um 11:00 Uhr ein Probealarm statt, damit im Ernstfall das Warnsystem auch wirklich funktioniert. Hierzu werden in fast ganz Bayern die Notfallsirenen und über das Modulare Warnsystem (MoWaS) auch die Warn-Apps ausgelöst. Es handelt sich also nicht um einen Ernstfall!

Angesteuert werden die Warn-Apps ?NINA? und ?BIWAPP?. ?NINA? steht zum Download aus dem Apple App-Store und dem Play-Store bereit:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.materna.bbk.mobile.app

iOS: https://itunes.apple.com/de/app/nina/id949360949

Weitere Informationen zum Warnsystem hier.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof