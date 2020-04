In einem Wald bei Naila kam es am Mittwochvormittag (15. April 2020) zu einem Feuer. Die Ursache ist noch unklar. Der Waldbrand brach in schwierigem Gelände aus, weswegen die Feuerwehr auf spezielle Hilfe zurückgreifen musste. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de.

Gegen 11 Uhr rief ein Spaziergänger den Notruf, weil er Rauchentwicklung in einem Waldstück im Höllental bemerkt hatte. Am Steilhang hatte sich Waldboden entzündet. Das Gelände war für die Feuerwehr nur schwer zugänglich, weswegen sie Hilfe anforderte: Ein Polizeihubschrauber warf über dem Brandherd Wasser ab, um so die Löscharbeiten zu unterstützen.

Feuerwehr noch im Einsatz - Brand konnte gelöscht werden

Aktuell (Stand 15. April, 15.50 Uhr) befindet sich die Feuerwehr noch im Einsatz. Der Brand auf der circa 25 Quadratmeter großen Fläche gilt als gelöscht. Momentan wird noch die Umgebung auf mögliche Glutnester überprüft.