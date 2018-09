Der Versand der Wahlbenachrichtigungen für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober hat begonnen. Die Stadt Hof weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich auch Ehepartner keine Sorgen machen müssen, wenn zunächst nur eine wahlberechtigte Person im Haushalt eine Benachrichtigungskarte erhält. Dazu Wahlamtsleiter Marco Steindl: ?Der Versand erfolgt über einen Dienstleister, der nach einem numerischen System arbeitet. Auch logistisch ist es unmöglich, alle Wahlbenachrichtigungen an einem Tag zuzustellen. Bis zum 23. September sollten darum alle Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Bei wem sie dann dennoch fehlt, der kann sich ab diesem Zeitpunkt an das Wahlamt im Bürgerzentrum der Stadt Hof wenden.?

Gestartet ist unterdessen die Briefwahl. Die Unterlagen hierfür können persönlich unter Vorlage der Wahlbenachrichtigung im Rahmen der normalen Öffnungszeiten des Bürgerzentrums abgeholt oder auf dem hier beantragt werden.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof