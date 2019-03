Vortrag zum NSU-Komplex

Auf Einladung des Hofer Bündnisses für Zivilcourage "Hof ist bunt" und der Projektstelle gegen Rechtsextremismus am Evangelischen Bildungszentrum Bad Alexandersbad spricht der Journalist Jonas Miller am kommenden Donnerstag, 14. März 2019, über den NSU.

Nach dem Ende des Prozesses gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte sind zahlreiche Fragen zu den Morden an zehn Menschen ungeklärt. Welches Netzwerk unterstützte den NSU? Welche gesellschaftliche Verantwortung erwächst daraus, dass die Mordserie nicht früher aufgedeckt wurde? Und: Welche Verwicklungen hatten die Sicherheitsbehörden in den NSU-Komplex? Jonas Miller gehört einem Recherche-Team der Nürnberger Nachrichten und des Bayerischen Rundfunks an, das Infos zutage gebracht hat, die der NSU-Prozess nicht aufzudecken vermochte. Der Vortrag beginnt im 19.00 Uhr in der Internationalen Mädchen- und Frauenzentrum der EJSA in der Landwehrstraße 38, Hof. Gefördert wird die Veranstaltung aus dem Aktions- und Initiativfonds des Bundesprogramms "Demokratie leben!" für die Stadt Hof. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten.

Die Veranstaltender behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtenden Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof