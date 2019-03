Vortrag in der Stadtbücherei:

In der Vortragsreihe der Ökologischen Bildungsstätte Hohenberg und der Stadtbücherei Hof zur Biodiversität ist ein zentrales Thema der Erhalt der alten Nutzpflanzen. Von beispielsweise etwa 50 Sorten weißer und blauer Kohlrabis werden in den Regalen der Supermärkte nur noch 3 Sorten angeboten. Dies geht auf das Angebot der Samenindustrie zurück, die, wie bei anderen Nutzpflanzen auch, nur noch wenige Saatgutsorten im Angebot für die Landwirte und Gärtner führen. Bettina Kraus betreut die vielen Museumsgärten an den einzelnen Häusern des Freilandmuseums Neusath-Perschen in der Oberpfalz, in denen auch der Erhalt und die Vermehrung alter Sorten eine Rolle spielen. Die Referentin stellte in der Vergangenheit bereits unter dem Buchtitel ?Kreuz, Birnbaum und Hollerstauern? Oberpfälzer Bauerngärten und ihre Geschichte vor. Der Abend ?Nutzpflanzenvielfalt ? woher, wohin?? findet am Donnerstag, den 28. März 2019 um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei Hof statt.



Foto: Museumsgartens Neusath-Perschen

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof