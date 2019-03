Vortrag in der Stadtbücherei Hof:

Zu einem Vortrag ?Wandel in der Landwirtschaft? lädt am Donnerstag, den 7. März 2019 um 19:30 Uhr, die Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg in die Stadtbücherei Hof ein.

Vortragende ist Marion Ruppaner, Fachreferentin für Landwirtschaft des Bund Naturschutz in Bayern. Frau Ruppaner berichtet als Expertin mit jahrelangem Erfahrungsschatz über die Entwicklungen in der Landwirtschaft und im Ökologischen Landbau. Allgemein wird der Landwirtschaft über ihre zentrale Aufgabe gesunde Lebensmittel zu erzeugen hinaus eine wesentliche Rolle beim Natur- und Landschaftsschutz zugemessen. Die UNO und viele Regierungen haben inzwischen Biodiversität als überlebensnotwendig erkannt. Eine Schlüsselaufgabe wird die Aussöhnung von Ökonomie und Ökologie gerade in Bereichen der Landwirtschaft sein. Die künftige Ausgestaltung der EU Agrarpolitik spielt hierbei eine große Rolle. Der Eintritt ist frei.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof