Vorplanungen zur neuen Saalequerung:

Für das Bauprojekt ?Innenstadtring Hof ? Teil 1: Saalequerung? werden für die weiterführende Planung umfangreiche Bodenuntersuchungen nötig. Die Erkundungsarbeiten beginnen am 14.02.2019 und werden voraussichtlich bis Mitte März 2019 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse aus der Bodenerkundung sind unter anderem für die Befestigung der künftigen Brückenpfeiler sowie den erforderlichen Umfang der Erdarbeiten notwendig. Es werden 20 Bohrungen mit einer Tiefe zwischen 3 bis 25 Meter umgesetzt. Die Bohrungen sind nicht nur im Wiesenbereich - sondern auch in der Ascher Straße, im Tauperlitzer Weg, der Alsenberger Straße, am Alsenberg und im Holzwiesenweg erforderlich. Für die Durchführung der Bodenerkundungsarbeiten werden auch einige Bäume gefällt. Der dafür notwendige Ausgleich und Neubesatz ist im Bebauungsplan der Saalequerung geregelt.

