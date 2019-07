Vorbilder in der Integration:

Mahdi Abdullah und Marwah Kol Ali sind 21 und 19 Jahre alt und leben seit vier beziehungsweise drei Jahren in Hof. In dieser Zeit haben sie viel getan, sich selbst zu integrieren und auch anderen dabei zu helfen. Deshalb wurden sie vom Jugendmigrationsdienst der Caritas für den Jugendpreis der Stadt Hof vorgeschlagen. ?Auch, wenn Sie hier nicht zum Zug gekommen sind, wollten wir Sie unbedingt kennenlernen?, begrüßte Bürgermeister Eberhard Siller beide im Rathaus. ?Es ist toll, dass Sie so aus sich herausgehen, auf Gleichaltrige zugehen und so ein Bild vermitteln, wie es anderen jungen Menschen geht, welche Sorgen und Nöte sie bewegen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für das gegenseitige Verstehen.?

Beide engagieren sich im Projekt ?Verschieden ? und doch gleich?, das sich an Schulen und Einrichtungen wendet, um Vorurteile abzubauen und für ein respektvolles Miteinander einzutreten. Auch beim interkulturellen Austausch an der Hochschule Hof, der ?Lebenden Bibliothek? in der Stadtbücherei oder als Lesepaten sind beide aktiv.

Mahdi Abdullah aus Somalia besucht aktuell noch VHS-Sprachkurse, um dann im Herbst mit einer Ausbildung zum Altenpfleger-Helfer zu beginnen. Zudem ist er Köditzer Fußballer. Marwah Kol Ali kommt aus Syrien und geht in der FOS zur Schule. Nach ihrem Abschluss in zwei Jahren möchte sie gerne studieren. Auch sie hat bereits Hofer Freunde gefunden. ?Wir wollen uns unbedingt in die Gesellschaft integrieren und zeigen, was wir können?, erklären beide. ?Nur so ist es auch möglich, sich gegenseitig kennenzulernen.?

Von der Stadt Hof bekamen sie für ihr Engagement als kleinen Dank Bücher und Gutscheine.



v.l.: Bürgermeister Eberhard Siller, Ina Adler (Jugendmigrationsdienst/Caritas), Marwah Kol Ali, Mahdi Abdullah, Klaus Wulf (Fachbereichsleiter Jugend und Soziales)

