Hof an der Saale vor 31 Minuten

Coronavirus

Verstoß gegen Ausgangsbeschränkungen: Junge Männer grillen Spanferkel am See

Mehrere junge Menschen haben in Hof gegen die geltenden Ausgangsbeschränkung verstoßen. Drei von ihnen trafen sich am See - zum Spanferkelgrillen. 13 andere feierten eine Studenten-Party.