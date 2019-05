Werke von 17 Künstlerinnen mit Multipler Sklerose: Freiheitshalle in Hof - Vernissage am 1. Juni um 14 Uhr

Auf ein Neues: ?Denken ? Fühlen ? Malen?, die Wanderausstellung mit Werken von Künstlern mit MS, geht in die mittlerweile 12. Runde! Seit 2009 reisen immer wieder neue Bilder von Künstlern mit MS durch Deutschland. Initiatorin Susanne Kempf zeigt auch in diesem Jahr gemeinsam mit sechzehn weiteren Künstlerinnen aus Deutschland und den USA neue Bilder. In diesem Jahr haben zahlreiche Künstlerinnen gewechselt, viele neue Malerinnen sind hinzugekommen. Stationen sind in diesem Jahr Weiden, Elsenfeld im Spessart, Hof und Weiherhammer. Die Schirmherrschaft haben erneut Christian und Lars Engel (BHS Corrugated) übernommen.

Die Ausstellung in der Hofer Freiheitshalle ist auch im Rahmen der Hofer Kulturnacht zu besichtigen.

Weitere Informationen unter www.pr-anis.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof