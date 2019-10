Verhaftung in Hof: Frau will Auto von der Polizei abholen und wird festgenommen. Eine 39-jährige Thüringerin hat sich am Montagabend (28. Oktober 2019) zur Dienststelle der Verkehrspolizei begeben, um von dort ihr Auto abzuholen. Der Wagen war am Abend sichergestellt worden, wie die Polizei mitteilt.

Auf Polizeiwache in Hof: Frau will Auto auslösen und wird verhaftet

Vor Aushändigung der Fahrzeugpapiere überprüften die Beamten die Frau im Fahndungscomputer. Dabei stellten sie fest, dass gegen sie ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Coburg bestand.

Die Straftäterin wurde daraufhin verhaftet und wurde am Dienstag in die Justizvollzugsanstalt Bamberg gebracht. Dort wird sie nun ihre vier Monate Freiheitsstrafe absitzen müssen. Über das Vergehen der Frau liegen keine Informationen vor.

Am Freitag (25. Oktober 2019) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der unter dringendem Verdacht steht, zwei Banken in Franken überfallen zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde bereits einem Richter vorgeführt.