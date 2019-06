Verdiente Feuerwehr-Mitglieder ausgezeichnet:

Für ihn sei es immer wieder eine Freude, Menschen auszeichnen zu dürfen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl einsetzen, so Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner. In den Ratsstuben verlieh er an verdiente Mitglieder der Feuerwehr das Feuerwehr-Ehrenzeichen. Besonders erfreulich sei auch die Nachwuchs-Situation bei der Feuerwehr: ?Sie haben erst kürzlich die Kinderfeuerwehr eingeführt, das ist die beste Quelle des Nachwuchses und zeigt, dass Sie auf dem richtigen Weg sind.? Die Hofer Feuerwehr an sich ist für die Größe der Stadt eine Besonderheit: Anders als in vielen anderen Kommunen wird die Feuerwehr neben dem hauptamtlichen Kommando durch Ehrenamtliche getragen. Und das sei nicht selbstverständlich bei der Vielzahl an Aufgaben. Alleine auf die Freiheitshalle gerechnet muss die Hofer Feuerwehr dort im Jahresdurchschnitt 1,5 Veranstaltungen pro Tag betreuen.

Für ihre 25jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Werner Fischer (Hauptfeuerwehrmann/Unterkotzau), Michael Glück (Löschmeister/Hof), Marco Künzel (Hauptfeuerwehrmann/Eppenreuth) und Sven Lemke (Oberlöschmeister/Hof)

Seit 40 Jahren ehrenamtlich im Dienst sind Dieter Busch (Brandmeister/Hof), Günter Gebhardt (Oberlöschmeister/Leimitz), Bernd Geiser (Oberlöschmeister/Moschendorf), Daniel Meyer (Hauptfeuerwehrmann/Hof), Dieter Scholl (Oberbrandmeister/Hof), Klaus Scholl (Oberbrandmeister/Hof) und Dirk Vogel (Hauptlöschmeister/Hof)

Für alle mit 25jährigem Jubiläum gibt es neben der Auszeichnung eine kleine Zuwendung in Höhe von 130 Euro, für die 40jährige Mitgliedschaft 270 Euro sowie einen Gutschein für einen Aufenthalt im Feuerwehrheim in Bayerisch Gmain.

h.v.l.: Sven Lemke, Daniel Meyer, Dirk Vogel, Dieter Busch, Andrea Wittig (Feuerwehrbeirat), Bernd Geiser, Klaus Scholl, Dieter Scholl;

v.v.l.: Wolfgang Hoffmann, Stadtbrandrat Horst Herrmann, Stadtbrandinspektor Markus Ott, Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner, Matthias Singer (Feuerwehrbeirat), Günter Gebhardt, Dieter Wietzel (Feuerwehrbeirat), Eva Döhla (Feuerwehrbeirat), Christian Herpich (Feuerwehrbeirat), Verwaltungsdirektor Leo Reichel, Ralf Klaschka, Dr. Jürgen Adelt (Feuerwehrbeirat)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof