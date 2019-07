Veränderte Verkehrsführung

Nachdem während des Hofer Volksfestes und den damit verbundenen Besucherströmen an der Kreuzung Ernst-Reuter-Straße/Kulmbacher Straße wegen der Baustelle in der Ernst-Reuter-Straße ohnehin mit einem größeren Rückstau zu rechnen ist, wird während der gesamt Volksfestzeit das Rechtsabbiegen aus der Kulmbacher Straße bergauf in Fahrtrichtung B 173/Naila untersagt. Verkehrsteilnehmer, die in diese Richtung fahren wollen, werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die Dr.-Enders-Straße zu benutzen oder die Kreuzung gleich großräumig zu umfahren. Lkw-Fahrern wird empfohlen, gleich über Kulmbacher Straße und B 15 zur A 9 zu fahren.

Es hat sich gezeigt, dass gerade an dieser Stelle die zahlreichen Festbesucher zum und vom Festplatz den Rechtsabbieger in Fahrtrichtung Naila so lange am Abbiegen hindern, dass dadurch nur wenige Fahrzeuge die Ampel passieren können und sich in Stoßzeiten Rückstaus bilden. Mit dieser Regelung ist der Durchfluss an Fahrzeugen an dieser Stelle deutlich größer.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Hof