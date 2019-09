Schwerer Motorrad-Unfall in Oberfranken: Am Mittwoch (18.09.2019) kam es auf der B22 bei Weißdorf (Kreis Hof) in Richtung Wulmersreuth zu einem schweren Zusammenstoß. Ein Motorradfahrer fuhr frontal in ein Auto, berichtet die Polizei inFranken.de.

Motorradfahrer überholt bei Weißdorf mehrere Fahrzeuge

Trotz Überholverbot scherte der Motorradfahrer aus und fuhr an drei Autos und einem Lkw vorbei. Dann stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er erlitt mehrere Brüche an Armen und Beinen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall bei Weißdorf leicht verletzt.

Eine 22-jährige Autofahrerin kam am Sonntag im Landkreis Hof von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Wagen. Der Rettungsdienst musste die junge Frau in ein Krankenhaus bringen. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.