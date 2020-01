Fußgänger in Hof von Kleintransporter erfasst: Am Dienstagabend (7. Januar 2020) wurde ein 80-jähriger Fußgänger in Hof von einem Auto erfasst. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Kleintransporter sieht Rentner nicht

Gegen 17.45 Uhr ging der 80-jährige Mann, der dunkel bekleidet war, in der Mitte der Straße im Hauptmannsweg in Richtung Alberichweg. Im gleichen Moment war der Fahrer eines Kleintransporters ebenfalls in gleicher Richtung unterwegs. Wegen der dunklen Kleidung erkannte der Fahrer den Senior nicht und erfasste ihn.