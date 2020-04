Unfall im Landkreis Hof: Eine Leichtverletze und ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen (02.04.2020) in Feilitzsch. Dies teilte die Polizei mit.

Eine 61-jährige Honda-Fahrerin war demnach um 7.15 Uhr auf der Zedtwitzer Straße in Richtung Trogen unterwegs. Weil die sie durch die tief stehende Sonne geblendet wurde, fuhr die Frau ungebremst auf einen geparkten Opel Mokka auf.

Unfall in Feilitzsch: Fahrerin (61) kracht ungebremst in anderes Auto

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Honda und blieb auf dem Dach liegen. Die glücklicherweise nur leicht verletzte Fahrerin brachte der Rettungsdient zur Behandlung ins Klinikum.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg sie von der Unfallstelle.

