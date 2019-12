Autobahnunfall in Oberfranken: Auto und Lkw verkeilen sich ineinander. Wagen wird 200 Meter mitgeschleift. In der Nähe von Hof hat sich am Dienstag auf der A93 ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde ein Auto von einem Lastwagen circa 200 Meter mitgeschleift, wie die Polizei mitteilte.

Unfall auf Autobahn: Lkw und Wagen verkeilen sich ineinander

Demnach war ein 61-jähriger Mann aus Marktredwitz zwischen den Anschlussstellen Hof-Süd und Regnitzlosau mit seinem BMW auf der linken Fahrspur unterwegs. Plötzlich zog unmittelbar vor ihm der Fahrer eines Sattelzuges auf die linke Spur, um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen.

Der Spurwechsel erfolgte für den BMW-Fahrer jedoch so überraschend, dass er nicht mehr bremsen konnte und mit seinem Wagen mit voller Wucht hinten in den Sattelauflieger krachte. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich dabei ineinander. In der Folge wurde der BMW noch etwa 200 Meter vom Lastzug mitgeschleift, ehe beide am linken Fahrstreifen zum Stehen kamen.