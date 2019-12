Unfall auf A9 zwischen Münchberg und Gefrees: Lkw-Fahrer übersieht Stauende und kommt von Fahrbahn ab. In Oberfranken hat es am Donnerstag einen Verkehrsunfall auf der A9 gegeben, wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt.

Zwischen Münchberg-Süd und Gefrees übersah der Fahrer eines Lastwagens offenbar das Ende eines Staus. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab.