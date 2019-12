Keine Verletzten, aber 60.000 Euro Sachschaden

Bei einer späteren Reaktion wären die Unfallfolgen laut Polizei weitaus schlimmer gewesen. So blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.

Nach 90 Minuten konnte die an der Unfallstelle notwendige Fahrstreifenreduzierung von einem auf zwei Streifen erweitert und der Verkehrsstau abgebaut werden. Die Bergung der Ladung und des Schwertransports wird indes noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der 40-jährige Bulgare konnte nach einer Reparatur "in Eigenregie" seine Fahrt fortsetzen.