In der Nacht auf Donnerstag (7. November 2019) hat sich auf der Bundesautobahn 9 in Richtung Berlin ein tragischer Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall gegen 22.43 Uhr am späten Mittwochabend zwischen den Anschlussstellen Naila und Berg im Landkreis Hof (Oberfranken).

Ein 27-jähriger Autofahrer touchierte auf regennasser Fahrbahn einen Lkw. In der Folge schleuderte der Autofahrer, der zusammen mit einem 22-jährigen Beifahrer unterwegs war, in das Heck des Lastwagens und anschließend in die Mittelschutzplanke. Trümmerteile verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn.

Autofahrer und Beifahrer sterben nach Kollision mit Lkw

Beide Insassen wurden in dem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt. Der 27-jährige Fahrer war sofort tot - jede Hilfe kam zu spät. Um das Leben des 22-jährigen Beifahrers kämpften die Rettungskräfte und Ärzte in der Nacht, allerdings verstarb auch er kurze Zeit später im Krankenhaus.

Die A9 blieb in Richtung Berlin einige Zeit komplett für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Erst in den frühen Morgenstunden wurde die Autobahn nach allen Reinigungsarbeiten wieder freigegeben. Ein Sachverständiger unterstützte die Einsatzkräfte an der Unfallstelle. Auch ein Staatsanwalt machte sich ein Bild von der Unfallstelle. Das Unfallauto wurde von den Beamten sichergestellt.