Hof an der Saale vor 36 Minuten

Unfall

Schwindel am Steuer: Fußgängerin bei Unfall in Naila schwer verletzt

In Naila im Landkreis Hof ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Einer Frau wurde am Steuer schwindlig und sie verlor die Kontrolle über ihr Auto. Daraufhin erfasste sie eine Fußgängerin. Diese trug schwere Verletzungen davon.