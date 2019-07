Im Wrack eingeklemmt: Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Kulmbacher Straße in Hof wurde am späten Samstagnachmittag mindestens ein Mensch schwer verletzt. Nach ersten Polizeiangaben wurde eine Person bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Nähere Informationen zum Unfallhergang und der Zahl der Verletzten sind noch nicht bekannt. Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen.