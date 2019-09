Hof an der Saale vor 1 Stunde

Reitunfall

Schwerer Reitunfall in Oberfranken: 19-Jährige stürzt von Pferd

Bei Reitunfall schwer verletzt: Am Sonntagnachmittag ist eine 19-Jährige in Töpen im Landkreis Hof von ihrem Pferd gestürzt. Ein Rettungshubschrauber musste die junge Frau in ein Krankenhaus bringen.