Schwerer Motorrad-Crash in Oberfranken: Zwei Bikes beteiligt - drei Verletzte, Lage noch unklar

Auf der Staatsstraße 2461 bei Münchberg (Landkreis Hof) hat sich am Sonntagnachmittag auf Höhe von Schotteneinzel ein Verkehrsunfall ereignet, an dem offenbar zwei Krafträder beteiligt sind.



Es soll drei Verletzte geben. Nach unbestätigten Angaben wollte ein Biker mit seiner Maschine nach Links in Richtung Jehsen abbiegen. Ein folgendes Motorrad mit Fahrer und Beifahrerin übersah das abbiegende Fahrzeug offenbar, es kam zur Kollision. Der abbiegende Motorradfahrer und die Beifahrerin des nachfolgenden Motorrads sollen sich bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen haben, während der Unfallverursacher mit leichten Verletzungen davonkam. Diese Informationen wurden noch nicht von der Polizei bestätigt.