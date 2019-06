Schwerer Unfall in Oberfranken: Zwischen Schwarzenbach an der Saale und Weißdorf (Kreis Hof, Oberfranken) ist es am Montagnachmittag (3. Juni 2019) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die örtliche Polizei mitteilt, krachten dabei ein Motorrad und ein Auto ineinander.

B289 bei Seulblitz: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall hat sich auf der B289 auf Höhe Seulblitz ereignet. Die Bundesstraße ist aktuell gesperrt.

