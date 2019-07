Schwerer Unfall in Oberfranken am Freitag

Zwei Menschen schwer verletzt

Autos krachen zusammen

Rettungshubschrauber vor Ort

Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Freitagnachmittag (26. Juli 2019) hat sich im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale (Kreis Hof) ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen der örtlichen Polizei zu folge, wurden dabei zwei Menschen schwer verletzt.

Unfall bei Schwarzenbach: Zwei Menschen durch Auto-Crash schwer verletzt

Zwei Autos sind dabei ineinander gekracht. Aktuell ist ein Rettungshubschrauber vor Ort im Einsatz. Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.

