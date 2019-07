Am frühen Montagabend hat ein Mann im oberfränkischen Rehau einen Mittelfinger verloren. Wie die Polizei mitteilt, trennte er den Finger am Messerbalken eines Mähdreschers ab.

Gegen 17 Uhr waren drei junge Männer in Sigmundsgrün damit beschäftigt, den Messerbalken am Schneidwerk eines Mähdreschers zu wechseln. Da sich das Teil jedoch verklemmte, versuchte einer der Männer das Problem händisch zu lösen.

Mittelfinger abgetrennt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei geriet er so unglücklich an den Messerbalken, dass ihm der rechte Mittelfinger abgetrennt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten unverzüglich in ein Klinikum.

