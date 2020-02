Drei Kinder sowie drei Erwachsene wurden am Donnerstagnachmittag (13.02.2020) bei einem Unfall in Rehau (Kreis Hof) verletzt. Das berichtet die Polizei am Freitagvormittag.

Kollision auf Kreuzung in Rehau

Gegen 16 Uhr wollte eine Autofahrerin in der Fohrenreuther Straße die Kreuzung überqueren, dabei übersah sie allerdings ein anderes Fahrzeug, das von der Berliner Allee kam. Daraufhin krachten die Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammen.