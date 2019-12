Oberkotzau/Hof: Eisplatte trifft Rettungswagen: Am Mittwochnachmittag (4. Dezember 2019) erlitt ein 50-jähriger Rettungsassistent bei einem Verkehrsunfall in Oberkotzau im Landkreis Hof leichte Verletzungen. Von einem Lastwagen war eine Eisplatte heruntergefallen und auf die Windschutzscheibe des Einsatzfahrzeugs gekracht. Laut Polizei hatte der Rettungsassistent Glück, dass er dabei nur leicht verletzt wurde.

Oberkotzau: Glassplitter verletzen Rettungsassistenten bei Unfall

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Rettungsassistent im Rahmen eines Krankentransportes gegen 14.15 Uhr auf der Staatsstraße 2177 vom Ortsteil Fattigau kommend in Richtung Oberkotzau. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein begleitender Notarzt, ein weiterer Rettungsdienstmitarbeiter sowie ein Patient im Heck des Autos. Ihm folgte ein Notarztfahrzeug.

In einer Linkskurve kam dem Krankenwagen ein Lkw entgegen, von dessen Auflieger eine große Eisplatte herunterfiel. Die Eisplatte krachte auf die Windschutzscheibe des Krankenwagens. Durch die Glassplitter der Windschutzscheibe verletzte sich der Rettungsassistent im Gesicht und an der Hand. Die drei anderen Beifahrer wurden nicht verletzt.

Notfahrzeug stellt Lkw-Fahrer

Da der Lkw einfach weiterfuhr, wendete der 29-jährige Fahrer des Notarztfahrzeugs seinen Wagen und hielt den 44-jährigen Brummifahrer wenig später an. Kurz darauf trafen die verständigten Beamten der Hofer Polizei am Unfallort ein.