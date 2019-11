Oberkotzau: Betrunkener Mann (35) baut zwei Unfälle und fährt davon - Fahranfänger verfolgt ihn

Fahrerflucht in Oberkotzau im Kreis Hof: Weil ein Mann verdächtigt wird, betrunken zwei Verkehrsunfälle verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben, ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 35- Jährigen aus dem Landkreis Hof.

35-Jähriger baut betrunken zwei Unfälle in Hof

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 35-Jährige am späten Montagabend (18. November 2019) gerade mit seinem VW in der Hofer Straße in Oberkotzau, als er gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda fuhr. Das teilte die Polizei mit.

Kurz darauf kollidierte der 35-Jährige bei einem Abbiegevorgang mit dem Opel Corsa eines 21-Jährigen aus Schwarzenbach a.d. Saale, der an einer Ampel wartete. Der 21-jährige Fahranfänger und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Auch nach diesem Zusammenstoß hielt der 35- Jährige nicht an. Der 21-Jährige folgte daraufhin dem in Schlangenlinien fahrenden VW.

Opel-Fahrer flüchtet - Anzeige erstattet

Als der Flüchtige schließlich anhielt, sprachen ihn der 21- Jährige und seine Beifahrerin an. Dabei wirkte der 35-Jährige erheblich betrunken. Kurz darauf lief er davon und der Opel-Fahrer zeigte den Sachverhalt wenig später direkt bei der Polizei Hof an.