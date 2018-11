Oberfranken: Autofahrer fährt Mädchen (12) an und lässt sie verletzt zurück - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Autos, der am Mittwochabend nach einer Kollision mit einer zwölfjährigen Schülerin am Postplatz in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) einfach weitergefahren ist.

Der Gesuchte, der laut Polizei aus Richtung Kleindöbra gefahren kam, streifte die junge Fußgängerin, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Anstatt sich dann um das verletzte Mädchen zu kümmern zu kümmern, hatte der Autofahrer aber nur den Zuruf übrig "Pass doch auf" und setzte seine Fahrt in Richtung Stattmitte fort.

Mädchen angefahren - 12-Jährige muss im Krankenhaus behandelt werden

Das zwölfjährige Mädchen musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Unfallzeugen, die Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer des roten Autos geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Naila unter der Rufnummer 09282/979040 zu melden.