Naila: Rentner (69) missachtet Vorfahrt und kracht in Autofahrer (26)

Unfall in Naila: 69-Jähriger übersieht Auto: In Naila im Landkreis Hof kam es am Dienstagvormittag (22. Oktober 2019) zu einem Unfall. Das teilte die Polizei mit.

Nur einen Tag zuvor wurde im Landkreis Hof ein 73-jähriger Fußgänger frontal von einer Autofahrerin erfasst. Danach fuhr diese einfach davon.

Senior übersieht entgegenkommendes Auto

Ein 69-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Hofer Straße und wollte auf den Selbitzer Berg abbiegen. Dabei übersah er allerdings einen von rechts kommenden 26-jährigen Autofahrer, wodurch es bei der Einmündung zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.