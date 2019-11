Fußgänger schwer verletzt in Hof gefunden: Mit schweren Verletzungen fanden am frühen Freitagmorgen (8.11.2019) zwei Passantinnen einen 22-Jährigen im Bereich der Oelsnitzer Straße in Hof und riefen daraufhin die Rettungskräfte. Das berichtet die Polizei. Nach den ersten Angaben des betrunkenen Mannes sei er von einem Auto angefahren worden, das anschließend flüchtete. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mann in Hof liegt blutüberströmt auf Wiese

Früh am Morgen entdeckte die erste Passantin den auf einer Wiese liegenden Verletzten im Bereich der Einmündung zur Jägerzeile. Weil sie kein Handy einstecken hatte, ging sie zu einer nahe gelegenen Bäckerei, um den Notruf zu wählen. Als die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, war der Hilfsbedürftige jedoch spurlos verschwunden. Trotz einer längeren Suche gelang es den Einsatzkräften nicht, den Verletzten zu finden.

Gegen 6.50 Uhr setzte eine Zeitungsausträgerin erneut einen Notruf ab, da sie den jungen Mann bei einem Hauseingang in der Nähe entdeckt hatte. Der 22-Jährige hatte über eine Promille Alkohol intus. Er gab an, zwischen 2.15 Uhr und 4.45 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs im Kreuzungsbereich der Leimitzer Straße und Jägerzeile von einem weißen Auto angefahren worden zu sein, dessen Fahrer anschließend flüchtete.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der junge Mann hatte eine stark blutende Platzwunde und einen gebrochenen Arm. Währenddessen suchten Polizeibeamten die mutmaßliche Unfallstelle auf. Trotz intensiver Spurensuche konnten sie keine Anhaltspunkte für einen Autounfall feststellen.

Allerdings entdeckten die Polizisten in der Gabelsberger Straße Blutspuren, die im Bereich einer Baustelle begannen und sich in Richtung des Wohnanwesens des 22-Jährigen erstreckten. Derzeit prüfen die Beamten, ob der junge Mann womöglich selbstverschuldet gestürzt war oder ob sich das angegebene Unfallgeschehen tatsächlich ereignet hat.

Zeugen gesucht

Zur Klärung der Ereignisse suchen die Beamten weitere Zeugen, die den verletzten Mann, das Unfallereignis oder das möglicherweise beteiligte weiße Auto am Freitagmorgen zwischen 2 Uhr und 6.50 Uhr in der Jägerzeile, der Leimitzer Straße, der Gabelsberger Straße oder in der Oelsnitzer Straße gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen.

