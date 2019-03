Berg (Oberfranken) vor 1 Stunde

Lkw-Brand

Lkw geht auf A9 in Flammen auf: Polizisten retten Fahrer aus brennendem Fahrzeug

Auf der A9 in Oberfranken ist ein Lkw in Brand geraten. Nach einer Kollision mit der Leitplanke und einem anderen Fahrzeug ging der Lastwagen nahe des Rasthofs Frankenwald in Flammen auf. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt. Der Lkw-Fahrer verletzte sich schwer, sein Zustand ist kritisch.